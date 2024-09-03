Paus Fransiskus melambaikan tangan kepada masyarakat dari dalam mobil Toyota Innova Zenix saat melintas di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (03/09/2024). Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus mendarat di Tanah Air Indonesia via Bandara Soekarno-Hatta.



Alih-alih menggunakan mobil mewah, Paus Fransiskus memilih menggunakan mobil Innova Zenix yang mengantarnya dari Bandara Soetta ke Kedubes Vatikan serta selama kunjungannya di Indonesia sampai 6 September 2024 mendatang.

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas turut menyoroti kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Yaqut Cholil Qoumas merasa salut dengan sosok Paus Fransiskus yang rendah hati dan bersahaja

"Ya saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau, beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara," kata Menag kepada awak media.

Kesederhanaan ini menjadi contoh bagi masyarakat di tanah air, bagaimana seorang pemimpin umat sekaligus pemimpin negara menunjukkan kesederhanaannya dan dekat dengan umat.

"Beliau ini pemimpin tahta suci vatikan dan dengan kesederhanaannya, beliau tunjukan itu. Beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana dan ini untuk patut dicontoh," tandasnya.

Selama di Indonesia, Paus Fransiskus akan berkunjung ke beberapa tempat seperti Istana Kepresidenan, Kedutaan Besar Vatikan, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal hingga Kantor KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) hingga memimpin misa di Stadion GBK.

(Arif Julianto/okezone)