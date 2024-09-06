Timnas Indonesia berhasil mencuri satu poin saat berlaga melawan Timnas Arab Saudi di laga perdana Kualifikasi Piala Dunia Grup C di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (5/9/2024). Timnas Indonesia menahan imbang dengan skor 1-1.

Satu gol Timnas Indonesia itu diciptakan oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Sementara Arab Saudi mampu membalas lewat Musab Al-Juwayr di menit 45+3.

Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 6,88 poin di ranking FIFA. Tambahan ini membuat Koleksi angka skuad Garuda berubah menjadi 1115.61 poin.

Alhasil, Timnas Indonesia naik tiga peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 134 ke 131 dunia. Tim-tim yang dilewati Timnas Indonesia adalah Malaysia (133), Gambia (132) dan Rwanda (131). Di sisi lain, Arab Saudi tidak beranjak dari peringkat 56 dunia. Padahal, skuad asuhan Roberto Mancini kehilangan 6,68 poin setelah hanya bermain 1-1 dengan Timnas Indonesia.

(pssi)