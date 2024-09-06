...

Tahan Imbang Arab Saudi, Ranking FIFA Timnas Indonesia Melesat

Dokumentasi PSSI, Jurnalis · Jum'at 06 September 2024 03:32 WIB
Timnas Indonesia naik tiga peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 134 ke 131 dunia.
A A A

Timnas Indonesia berhasil mencuri satu poin saat berlaga melawan Timnas Arab Saudi di laga perdana Kualifikasi Piala Dunia Grup C di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (5/9/2024). Timnas Indonesia menahan imbang dengan skor 1-1.

 

Satu gol Timnas Indonesia itu diciptakan oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Sementara Arab Saudi mampu membalas lewat Musab Al-Juwayr di menit 45+3.

 

Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 6,88 poin di ranking FIFA. Tambahan ini membuat Koleksi angka skuad Garuda berubah menjadi 1115.61 poin.

 

Alhasil, Timnas Indonesia naik tiga peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 134 ke 131 dunia. Tim-tim yang dilewati Timnas Indonesia adalah Malaysia (133), Gambia (132) dan Rwanda (131). Di sisi lain, Arab Saudi tidak beranjak dari peringkat 56 dunia. Padahal, skuad asuhan Roberto Mancini kehilangan 6,68 poin setelah hanya bermain 1-1 dengan Timnas Indonesia.

(pssi)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Jejak Urban Rekam Dinamika Kehidupan Kota di Banten

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

Pameran Foto Haluan Merah Putih Hadir di Stasiun Tanah Abang, Angkat Program Prioritas Presiden

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

MNC Peduli Gandeng SanQua Salurkan Bantuan Bencana ke Sumatera

Biliar Indonesia Tunjukkan Taring, Koleksi Dua Perak dan Satu Perunggu di SEA Games 2025

Biliar Indonesia Tunjukkan Taring, Koleksi Dua Perak dan Satu Perunggu di SEA Games 2025

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Polda Metro Ungkap Penipuan WO Ayu Puspita, Kerugian Capai Rp11,5 Miliar

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Pelari dari Berbagai Level Ikuti Pre-Race Program

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Airlangga Hartarto Hadiri Perayaan HUT AEI ke-37 di Jakarta

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Kemenaker Gelar Indonesia Productivity Summit 2025

Cari Berita Lain Di Sini