Viral Debat Sengit Rocky Gerung dengan Silfester di iNews TV

MPI, Jurnalis · Sabtu 07 September 2024 16:16 WIB
Rocky Gerung terlibat dalam debat sengit dengan Silfester Matutina.
Pengajar filsafat Rocky Gerung terlibat dalam debat sengit dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, saat tampil di acara televisi iNews, Rakyat Bersuara, pada Selasa malam (3/9/2024). Dalam debat tersebut, emosi Silfester memuncak hingga mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan berjalan mendekati Rocky yang duduk di seberangnya. Momen ini viral di media sosial hingga beberapa hari setelahnya. 

 

Insiden bermula saat Silfester mendesak Rocky untuk membuktikan tuduhannya bahwa Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe dalam Pilkada serentak 2024. Rocky kemudian merespons dengan menggunakan asas hukum Pacta Sunt Servanda untuk menjelaskan cawe-cawe yang dimaksud. Namun, Silfester menganggap jawaban tersebut tidak konkret karena Rocky tidak merujuk pada aturan atau pasal hukum spesifik yang dilanggar Jokowi dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Rocky yang tetap tenang menghadapi Silfester masih banyak diulas media.

 

Foto: Muhammad Rievta Ikhwan

(MPI)

