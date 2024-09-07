...

Tiket Elektronik KRL Akan Diberlakukan Berdasarkan NIK

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 07 September 2024 16:33 WIB
skema penerapan tarif KRL ini terungkap dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025.
skema penerapan tarif KRL ini terungkap dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025.
skema penerapan tarif KRL ini terungkap dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025.
skema penerapan tarif KRL ini terungkap dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025.
A A A

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi klarifikasi soal rencana penerapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK. DJKA memastikan skema tersebut tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Sebab, kebijakan itu masih dalam tahap pembahasan.


Skema penerapan tarif KRL ini terungkap dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025. Dalam nota keuangan itu disebutkan bahwa akan dilakukan perbaikan skema PSO untuk KRL Jabodetabek. Salah satunya adalah berupa sistem tiket elektronik KRL berdasarkan NIK.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025 Digelar di Monas, 146.701 Personel Diterjunkan

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025 Digelar di Monas, 146.701 Personel Diterjunkan

RPM Jatiwaringin Jadi Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Tangerang Raya

RPM Jatiwaringin Jadi Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Tangerang Raya

Dua Pejabat Kejari HSU Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT

Dua Pejabat Kejari HSU Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT

Diskusi Nagara Institute - AFU, Pakar Ingatkan Tantangan Keuangan BUMN dan Danantara

Diskusi Nagara Institute - AFU, Pakar Ingatkan Tantangan Keuangan BUMN dan Danantara

Asosiasi Pendukung Event Resmi Dilantik, Siap Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah

Asosiasi Pendukung Event Resmi Dilantik, Siap Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah

Partisipasi Donasi Pelanggan Perkuat Program Pencegahan Kanker

Partisipasi Donasi Pelanggan Perkuat Program Pencegahan Kanker

Pengalaman Wedding Tasting Romantis untuk Awal Pernikahan

Pengalaman Wedding Tasting Romantis untuk Awal Pernikahan

Cari Berita Lain Di Sini