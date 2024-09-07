...

Lifter Putri Jawa Barat Tsabita Alfiah Raih Emas PON Aceh-Sumut

Aprillio Akbar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 07 September 2024 09:24 WIB
Lifter putri Jawa Barat Tsabitha Alfiah melakukan angkatan clean and jerk.
Lifter putri Jawa Barat Tsabitha Alfiah melakukan angkatan clean and jerk.
Lifter putri Jawa Barat Tsabitha Alfiah melakukan angkatan clean and jerk saat angkat besi kelas 64 kg putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 di GOR Seuramoe Angkat Besi Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh, Jumat (6/9/2024). Tsabitha Alfiah berhasil meraih medali emas dengan total angkatan 204 kg, sedangkan medali perak diraih lifter putri Jawa Timur Acchedya Jagaddhita dengan total angkatan 190 kg dan medali perunggu diraih lifter putri Jawa Timur Fannie Wahyu Agnie dengan total angkatan 187 kg. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/agr

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)

