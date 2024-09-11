...

Potret Suporter Cantik Timnas Indonesia Nonton Langsung di GBK

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 11 September 2024 04:39 WIB
Potret suporter cantik memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Potret suporter cantik memberikan dukungan untuk Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (10/9/2024).  Para srikandi siap memberikan dukungan untuk timnas Indonesia yang bertanding menghadapi Australia pada kualifiklasi Piala Dunia Zona Asia.

Seperti diketahui. Timnas Indonesia menahan imbang dengan skor 0-0, dengan tambahan satu poin, posisi Indonesia naik dua posisi setelah mendapatkan tambahan 8,57 poin di ranking FIFA. Saat ini, Koleksi poin Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah 1,124.18 angka.

(Aldhi Chandra Setiawan)

