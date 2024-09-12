...

Lebih dari 93 Kilometer Hutan di California Terbakar Hebat

AP PHOTO, Jurnalis · Kamis 12 September 2024 13:42 WIB
Kebakaran hutan besar-besaran kembali terjadi di California, Amerika Serikat.
Kebakaran hutan besar-besaran kembali terjadi di California, Amerika Serikat. Kebakaran yang dikenal dengan nama "Line Fire" ini telah membakar lebih dari 93 kilometer persegi hutan dan semak belukar di wilayah California Selatan sejak Sabtu (7/9/2024). Ribuan warga di timur Los Angeles telah diperintahkan untuk segera mengungsi akibat kebakaran yang belum terkendali ini.


Hingga Senin malam waktu setempat, api baru berhasil dikendalikan sebesar 5 persen dan kini mengancam lebih dari 36 ribu struktur, termasuk rumah-rumah penduduk dan bangunan komersial.

"Situasinya sangat sulit. Kami menghadapi suhu tiga digit Fahrenheit dan area curam yang sulit dijangkau, di mana kebakaran belum pernah terjadi selama puluhan tahun, atau bahkan dalam sejarah tercatat. Semua vegetasi tersebut telah menyebabkan akumulasi bahan bakar yang signifikan," ujar juru bicara Cal Fire, Rick Carhart, pada Selasa (10/9/2024), seperti dilaporkan oleh Associated Press.

(AP PHOTO)

