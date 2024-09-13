...

RCTI dan 6 Bank Daerah Sepakati Kredit Sindikasi Sebesar Rp500 Miliar

Aziz Indra, Jurnalis · Jum'at 13 September 2024 18:16 WIB
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia RCTI dan enam bank daerah resmi menyepakati kredit sindikasi sebesar Rp500 miliar.
JAKARTA, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan enam bank daerah resmi menyepakati kredit sindikasi sebesar Rp500 miliar. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi, di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).

 

Adapun, keenam bank daerah diantaranya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (Bank BJB), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara), Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BankNTT).

 

Lalu, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng), PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu (Bank Bengkulu), PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (Bank Maluku Malut).

 

Sementara itu, bertindak sebagai Joint Mandated Lead Arranger (JMLA) adalah PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank dan Bank BJB. 

 

“Ini kita berkumpul di suasana yang berbahagia ini untuk melakukan signing ceremony atas fasilitas kredit kepada RCTI sebesar Rp500 miliar,” ujar CEO PT MNC Tbk, Noersing dalam penandatanganan kerja sama tersebut. 

 

Dia menyebut, kemitraan RCTI, MNC Bank, Bank BJB, dan enam bank daerah dapat terealisasi lantaran kerja sama dari semua pihak yang terlibat. 

 

“Tentunya semua ini bisa tercapai karena kerja sama yang luar biasa sekali dari semua yang terlibat,” paparnya. 

 

Tak hanya itu, kolaborasi tersebut menandakan ada milestone alias tonggak capaian besar dari entotas yang ada di dalamnya. Karena itu, Noersing memastikan kerja sama bisa diperluas dengan menggaet lini bisnis MNC Group lainnya. Misalnya, di sektor media dan entertainment, financial services, dan energi. 

 

“Dari hubungan kerja sama, kita dengan Bank BJB sudah sangat akrab sekali, fasilitas kredit di Joint Mandated Lead Arranger oleh Bank BJB dan juga MNC Bank,” beber dia. 

 

“Kedepannya seperti dapat disaksikan dalam video profil dari MNC Group, tentunya banyak kerja sama lainnya dapat dilakukan dari strategic bisnis kami, baik itu dari MNC Media Entertainment, kemudian entertainment hospitality, financial services dan juga energi. Karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang terlibat,” lanjut Noersing.

(Aziz Indra)

