Petugas Damkar berupaya memadamkan api di tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) Bagendung, Kota Cilegon, Banten, Selasa (17/9/2024) dini hari. Kebakaran di tempat sampah dengan area seluas 900 meter persegi tersebut terjadi sekitar pukul 21.45 WIB, dan saat ini masih dalam penanganan tim gabungan Damkar Kota Cilegon dan BPBD Provinsi Banten dengan mengerahkan sebanyak sekitar 10 unit mobil pemadam kebakaran dan tiga unit alat berat. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/foc.

(Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto)