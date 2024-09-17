...

Kebakaran di TPSA Bagendung Kota Cilegon

Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 17 September 2024 11:17 WIB
Petugas Damkar berupaya memadamkan api di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Bagendung.
Petugas BPBD memantau kondisi kebakaran sampah di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Bagendung.
Petugas Damkar berupaya memadamkan api di tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) Bagendung, Kota Cilegon, Banten, Selasa (17/9/2024) dini hari. Kebakaran di tempat sampah dengan area seluas 900 meter persegi tersebut terjadi sekitar pukul 21.45 WIB, dan saat ini masih dalam penanganan tim gabungan Damkar Kota Cilegon dan BPBD Provinsi Banten dengan mengerahkan sebanyak sekitar 10 unit mobil pemadam kebakaran dan tiga unit alat berat. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/foc.

(Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto)

