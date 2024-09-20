Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar TPSA Bagendung di Kota Cilegon, Banten, Jumat (20/9/2024). Pada hari kelima kebakaran TPSA Bagendung tersebut kondisinya belum padam karena angin kencang serta api yang masih membara di dalam sampah sehingga mengakibatkan sedikitnya 29 warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi dan empat petugas pemadam kebakaran mengalami Ispa akibat paparan asap kebakaran sampah. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/

(Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto)