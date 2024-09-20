...

Masuki Hari Kelima Kebakaran TPSA Bagendung Banten Belum Juga Padam

Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 20 September 2024 15:18 WIB
Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar TPSA Bagendung di Kota Cilegon.
Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar TPSA Bagendung di Kota Cilegon.
A A A

Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang membakar TPSA Bagendung di Kota Cilegon, Banten, Jumat (20/9/2024). Pada hari kelima kebakaran TPSA Bagendung tersebut kondisinya belum padam karena angin kencang serta api yang masih membara di dalam sampah sehingga mengakibatkan sedikitnya 29 warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi dan empat petugas pemadam kebakaran mengalami Ispa akibat paparan asap kebakaran sampah. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/

(Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Libur Natal dan Tahun Baru, PHRI Targetkan Okupansi Hotel di Atas 80 Persen

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Peran ULaMM Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Pemprov DKI Siapkan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Bundaran HI

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Jelang Pergantian Tahun, Pernak-Pernik Tahun Baru Laris di Pasar Asemka

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Dedikasi Kemanusiaan di Sumatra Barat, Indonesia CARE Terima Penghargaan Daerah

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Menhut Raja Juli Antoni Lepasliarkan Dua Orangutan, Tegaskan Komitmen Perlindungan Satwa Endemik

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Rapat Terbatas di Kemenko Pangan Bahas Cadangan Pangan Pemerintah 2026

Cari Berita Lain Di Sini