PEPC JTB Salurkan Gas Secara Optimal ke Industri di Jatim dan Jateng

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 21 September 2024 17:02 WIB
Pekerja beraktivitas di Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru JTB di Bojonegoro, Jawa Timur.
Pekerja beraktivitas di Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) di Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (11/9/2024). Setelah melalui beberapa tahapan uji ketahanan/performance test, PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12, Regional Indonesia Timur, Subholding Upstream Pertamina, sebagai operator Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) mencatatkan produksi full capacity 192 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan stabil untuk jangka waktu yang panjang. Dengan capaian ini, PEPC JTB siap menyalurkan gas secara optimal ke industri di Jawa Timur dan utamanya Jawa Tengah seiring pengembangan pembangunan pipa gas Cirebon-Semarang.

(Heru Haryono)

