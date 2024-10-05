Sejumlah prajurit TNI AD dan warga menaiki kendaraan taktis Panser Anoa saat defile perayaan peringatan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (5/10/2024). HUT ke-79 TNI mengusung tema TNI bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan untuk Indonesia Maju, dan peringatan tersebut di Aceh juga dimeriahkan dengan atraksi bela diri prajurit dan defile pasukan dari berbagai kesatuan jajaran Kodam IM. ANTARA FOTO/Khalis Surry/nz

(Khalis Surry/ANTARA FOTO)