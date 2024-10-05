...

Peringatan HUT Ke-79 TNI di Lapangan Blang Padang Banda Aceh

Khalis Surry/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 05 Oktober 2024 14:49 WIB
Sejumlah prajurit TNI AD menampilkan atraksi bela diri taktis.
Sejumlah prajurit TNI AD dan warga menaiki kendaraan taktis Panser Anoa.
A A A

Sejumlah prajurit TNI AD dan warga menaiki kendaraan taktis Panser Anoa saat defile perayaan peringatan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (5/10/2024). HUT ke-79 TNI mengusung tema TNI bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan untuk Indonesia Maju, dan peringatan tersebut di Aceh juga dimeriahkan dengan atraksi bela diri prajurit dan defile pasukan dari berbagai kesatuan jajaran Kodam IM. ANTARA FOTO/Khalis Surry/nz

(Khalis Surry/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Ribuan Massa Padati Patung Kuda Gelar Aksi Bertajuk Stop Genocide dan Free Palestine

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Aksi Bela Palestina di Jakarta, Komunitas Bike to Work Ikut Bergerak ke Patung Kuda

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Massa Bersiap Gowes Menuju Patung Kuda Kampanyekan Stop Genocide

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Realisasi Vaksinasi Rabies di Jakarta Tembus 36 Ribu Hewan pada 2025

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Ribuan Peserta Meriahkan Indonesia Menari 2025 di Grand Indonesia Jakarta

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Timnas Indonesia U-23 Kalah 2-1 dari India di Laga Uji Coba

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Tayang di RCTI+, Garuda Fight Championship Angkat Gengsi Olahraga Tarung Indonesia

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Ribuan Pelari Meriahkan Ajang Crystalin RunXperience 2025, Hadir dengan Kategori Baru Half Marathon 21K

Cari Berita Lain Di Sini