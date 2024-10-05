...

Ledakan Terjadi Seperti Berbentuk 'Love' saat Peringatan HUT TNI di Bali

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 05 Oktober 2024 15:15 WIB
Sebuah ledakan seperti berbentuk love saat demonstrasi penanggulangan teror pada peringatan HUT ke-79 TNI.
Sebuah ledakan terjadi seperti berbentuk love saat demonstrasi penanggulangan teror (Gultor) pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Denpasar, Bali, Sabtu (5/10/2024). Kodam IX/Udayana melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI yakni upacara parade, demonstrasi bela diri, demonstrasi penanggulangan teror, serta defile pasukan dan Alutsista dengan mengusung tema TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nz

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

