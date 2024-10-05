JAKARTA - Timnas Indonesia bertolak ke Bahrain, Minggu (6/10/2024) dini hari WIB. Keberangkatan mereka ke sana untuk melawan Bahrain dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona di Bahrain National Stadium, pada 10 Oktober 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, koper-koper pemain Timnas Indonesia mulai dipindahkan ke truk pengangkut untuk dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta. Bus Timnas Indonesia pun sudah terparkir di area lobi hotel.

Rencananya Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia akan meninggalkan hotel pada pukul 22.40 WIB. Dalam keberangkatan kloter ini hanya pemain yang berkarier di Liga 1.

Sementara itu, ada beberapa pemain yang berkarier di luar negeri akan bertemu tim saat transit di Qatar sebelum ke Bahrain. Namun, ada pula pemain yang menyusul ke Bahrain.

Manajer Timnas Indonesia Sumardji memastikan timnya akan lengkap pada Senin (7/10/2024). Hal itu agar tim tersebut mereka bisa efektif dalam melakukan persiapan untuk melawan The Reds –julukan Timnas Bahrain.

"Hari Senin sudah lengkap termasuk Maarten Paes," kata di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Tim asuhan Shin Tae-yong itu diperkuat 27 pemain untuk melawan Bahrain dan dilanjutkan berhadapan dengan China di Qingdao Youth Football Stadium, pada 15 Oktober 2024. 27 nama tersebut termasuk dua tambahan pemain naturalisasi baru, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.

Sebatas informasi, Pratama Arhan dan kolega saat ini berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan dua poin. Poin itu setelah mereka bermain imbang 1-1 dengan Arab Saudi dan seri 0-0 melawan Australia.

(Foto: Andri Bagus)

(MPI)