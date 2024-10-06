...

Debat Perdana, Pramono Anung Punya Solusi untuk Atasi Macet Jakarta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 06 Oktober 2024 23:16 WIB
Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno tampil dalm debat perdana di JI Expo, Kemayoran, Jakarta.
Pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno tampil dalm debat perdana di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). Pramono Anung menegaskan bahwa Transjakarta tidak cukup dalam upaya mengatasi kemacetan di Jakarta. Menurutnya diperlukan Transjabodetabek untuk mengatasi permasalahan dari wilayah aglomerasi atau penyangga Jakarta. Pramono pun menekankan Transjabodetabek kalau perlu hingga kawasan Puncak dan Cianjur untuk mengatasi macet Jakarta.

 

"Jadi yang paling penting mengatasi macet di Jakarta adalah TransJabodetabek, bahkan kalau perlu sampai Puncak dan Cianjur, kenapa harus dilakukan? Untuk mengatasi supaya tak banyak kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta," ungkapnya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

