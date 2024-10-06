...

Debat Perdana, Pasangan Dharma-Kun Bicara Menanggulangi Banjir Jakarta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 06 Oktober 2024 23:27 WIB
Pasangan nomor urut 2, Dharma Pangrekun dan Kun Wardana tampil dalam debat perdana di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ingin mewujudkan akselerasi ketahanan dan keberlanjutan lingkungan sebagai pusat transit regional dan global yang tangguh guna menanggulangi banjir.

 

“Mewujudkan akselerasi ketahanan dan keberlanjutan lingkunhan sebagai pusat transit regional dan global yang tangguh untuk menanggulangi banjir dengan manajemen air hujan dan sungai yang mengoptimalkan waduk, kanal, pompa serta taman dan hutan kota,” kata Kun Wardana membacakan misinya.

 

Selain itu, cagub-cawagub Jakarta nomor urut 2 itu ingin mewujudkan penguatan konektivitas informasi melalui transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM).

 

“Mewujudkan penguatan konektivitas informasi melalui transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan sumber daya manusia yang fokus pada adab, kesetaraan sosial, profesional yang terampil, praktis dan kreatif,” ujar dia.

 

Lebih jauh, dia ingin mewujudkan reformasi teknologi yang tepat guna untuk mendukung strategi samudera biru dan bio ekonomi Jakarta sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia.

 

“Mewujudkan reformasi teknologi yang tepat guna dan hemat untuk mendukung strategi samudera biru dan bio ekonomi Kakarta sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia,” jelas dia.

(Aldhi Chandra Setiawan)

