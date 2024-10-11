...

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Akibat Kontoversi Wasit Ahmed Al-Kaf

Dokumentasi PSSI, Jurnalis · Jum'at 11 Oktober 2024 08:40 WIB
Ditahan imbang Bahrain 2-2, ranking Timnas Indonesia tertahan di peringkat 129 dunia.
Ditahan imbang Bahrain 2-2, ranking Timnas Indonesia tertahan di peringkat 129 dunia setelah hanya mendapatkan tambahan 4,39 poin di ranking FIFA. Saat ini, Koleksi poin Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah 1128,56 angka setelah mendapatkan tambahan 4,39 poin. Dalam laga ini, gol-gol Timnas Indonesia dilesakkan Ragnar Oratmangoen pada menit 45+2 dan Rafael Struick (74'), sedangkan gol Bahrain dicetak Mohamed Marhoon (15') dan (90+9').

 

Peluang Timnas Indonesia menang atas China sangat besar. Sebab, China tak dalam kondisi mental terbaik karena dalam tiga laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia selalu mengalami kekalahan.

 

Satu yang pasti, hasil imbang melawan Bahrain patut disayangkan. Sebab, Timnas Indonesia sudah unggul 2-1 hingga menit 90+6, yang mana seharusnya wasit Al-Kaf sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, namun kontroversi wasit terus berlanjut sehingga terjadi gol di menit 90+9.

(Dokumentasi PSSI)

