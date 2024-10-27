JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berjanji akan membenahi Pasar Tanah Abang agar nantinya menjadi pusat grosis nomor 1 di Asia Tenggara.

Hal itu ia sampaikan saat debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Minggu (27/10/2024). Dia mengatakan, saat ini persoalan paling pokok Tanah Abang perlu dibantu dari sisi promosi hingga permodalan.

“Saya pribadi melihat persoalan paling pokok adalah di Tanah Abang perlu dibantu promosi, permodalan kemudahan untuk masuk,” kata Pramono Anung.

Pramono pun berjanji akan membenahi Pasar Tanah Abang agar nantinya bisa menjadi pusat grosis nomor 1 di Asia Tenggara.

“Yang lebih penting lagi adalah membangkitkan semangat untuk datang kembali ke Tanah Abang sebagai pusat grosir Internasional nomor 1 di Asia Tenggara dan itu akan kami lakukan dan kami sudah berdialog berbicara dengan mereka dari hati ke hati. Dan kami akan melakukan apa yang akan kamu lakukan di Tanah Abang,” ujar dia.

Di sisi lain, ia berjanji akan memberikan modal senilai Rp300 miliar untuk para pedagang di Pasar Tanah Abang.

“Dan yang tidak kalah pentingnya mereka menyatakan permodalan menjadi persoalan yang harus dibantu untuk itu kami telah membuat menyiapkan Rp300 miliar rupiah untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di Tanah Abang terutama untuk perdagang menengah ke bawah,” kata dia.

Lebih jauh, dia berjanji akan membuka lapangan pekerjaan bagi 500 orang terutama UMKM yang bisa berjualan di Pasar Tanah Abang.

