Jalan Trans Flores Tertutup Material Pasir Vulkanis Akibat Erupsi Gunung Lewotobi

Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 09 November 2024 16:30 WIB
Pengendara sepeda motor melintasi Jalan Trans Flores yang tertutup material pasir vulkanis dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Dulipali, Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 9 11 2024 .
Pengendara truk melintasi Jalan Trans Flores yang tertutup material pasir vulkanis dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Dulipali, Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 9 11 2024 .
FLORES TIMUR - Pengendara sepeda motor melintasi Jalan Trans Flores yang tertutup material pasir vulkanis dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Dulipali, Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (9/11/2024). 
 
Jalan Nasional yang menghubungkan Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka tersebut masuk ke zona merah berbahaya dan terdampak parah dari material vulkanis sehingga aparat harus menutup jalan tersebut bila erupsi terjadi. 
 
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

(Antara Foto)

