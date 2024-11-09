BEIJING - Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China Zhao Leji saat melakukan pertemuan di Balai Besar Rakyat, Beijing, China pada Sabtu (09/11/2024).
Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto berterima kasih karena Utusan Khusus Presiden Xi Jinping yaitu Wakil Presiden Han Zheng hadir dalam pelantikannya sebagai Presiden ke-8 RI.
ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia/YU
(Antara Foto)
