BEIJING - Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China Zhao Leji saat melakukan pertemuan di Balai Besar Rakyat, Beijing, China pada Sabtu (09/11/2024).

Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto berterima kasih karena Utusan Khusus Presiden Xi Jinping yaitu Wakil Presiden Han Zheng hadir dalam pelantikannya sebagai Presiden ke-8 RI.

ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia/YU

(Antara Foto)