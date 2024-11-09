...

Presiden Prabowo Temui Ketua NPC Zhao Leji di Beijing

Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 09 November 2024 16:44 WIB
Presiden Prabowo Subianto kiri bersalaman dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China Zhao Leji saat melakukan pertemuan di Balai Besar Rakyat, Beijing, China pada Sabtu 09 11 2024 .
Presiden Prabowo Subianto kanan didampingi sejumlah meteri kabinet Merah Putih saat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China National People Congress atau NPC Zhao Leji kiri di Balai Besar Rakyat, Beijing, China, Sabtu 9 11 2024 .
Presiden Prabowo Subianto lima kanan didampingi sejumlah meteri kabinet Merah Putih saat melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China National People Congress atau NPC Zhao Leji di Balai Besar Rakyat, Beijing, China, Sabtu 9 11 2024 .
Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China National People Congress atau NPC Zhao Leji ketiga kiri memberi penjelasan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Balai Besar Rakyat, Beijing, China, Sabtu 9 11 2024 .
A A A
BEIJING - Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China Zhao Leji saat melakukan pertemuan di Balai Besar Rakyat, Beijing, China pada Sabtu (09/11/2024). 
 
Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto berterima kasih karena Utusan Khusus Presiden Xi Jinping yaitu Wakil Presiden Han Zheng hadir dalam pelantikannya sebagai Presiden ke-8 RI. 
 
ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia/YU

(Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Cari Berita Lain Di Sini