NAKHON RATCHASIMA - Timnas Futsal Indonesia berhasil meraih kemenangan impresif dengan skor 5-1 atas Thailand di babak semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 yang digelar di Nakhon Ratchasima, Thailand, Jumat (8/11/2024). Kemenangan ini membawa Indonesia melaju ke final dan akan menghadapi Vietnam dalam perebutan gelar juara.

Pada babak pertama, Timnas Futsal Indonesia langsung tampil mengesankan. Evan membuka keunggulan Indonesia pada menit ke-8. Gol tersebut bertahan hingga babak pertama selesai, dengan Indonesia unggul 1-0.

Di babak kedua, Timnas Futsal Indonesia semakin menggila. Brian Ick menggandakan keunggulan Indonesia pada menit ke-22, dan tak lama kemudian, ia kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan gol keduanya di menit ke-27. Keunggulan 3-0 ini semakin kokoh, dan Rio Pangestu menambah gol keempat untuk Indonesia pada menit ke-33, membuat Indonesia semakin menjauh dari Thailand.

Thailand sempat memperkecil ketertinggalan dengan satu gol pada menit ke-35, namun Timnas Futsal Indonesia tidak memberi peluang bagi lawan untuk bangkit. Pada menit ke-37, Firman Adriansyah tampil sebagai pencetak gol kelima untuk Indonesia, memastikan kemenangan meyakinkan dengan skor 5-1.

Dengan hasil ini, Indonesia sukses melangkah ke final dan akan menghadapi Vietnam pada laga puncak yang akan digelar pada Minggu, 10 November 2024, pukul 18.00 WIB. Pelatih kepala Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menyambut kemenangan ini dengan antusias, menyatakan bahwa timnya sudah siap menghadapi tantangan berikutnya dan bertekad meraih gelar juara.

FOTO/Federasi Futsal Indonesia

(MPI)