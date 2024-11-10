BEIJING - Presiden Prabowo Subianto memberi hormat dari atas pesawat saat akan bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat, di Bandara Internasional Capital, Beijing, China, Minggu (10/11/2024).

Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke AS pada 11-12 November 2024, ke Peru untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC pada 12-16 November 2024, ke Brazil untuk menghadiri KTT G20 di Rio de Janeiro pada 16-19 November 2024, ke Inggris pada 20-23 November 2024, dan ke Qatar pada 23 November 2024.

ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia/tom.

(Antara Foto)