Dua Pasangan Cagub-Cawagub Ikuti Debat Ketiga Pilgub Sumatera Utara

Antara Foto, Jurnalis · Rabu 13 November 2024 23:26 WIB
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edy Rahmayadi kiri bersama Hasan Basri Sagala kanan menyampaikan gagasan saat mengikuti debat ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 di Medan, Sumatera Utara, Rabu 13 11 2024 .
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobby Nasution kiri bersama Surya kanan menyampaikan gagasan saat mengikuti debat ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 di Medan, Sumatera Utara, Rabu 13 11 2024 .
MEDAN - Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution - Surya dan Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala mengikuti debat ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2024). 
 
Debat terakhir tersebut bertema Sinergitas Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
ANTARA FOTO/Yudi Manar/Spt.

(Antara Foto)

