MEDAN - Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution - Surya dan Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala mengikuti debat ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2024 di Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/11/2024).

Debat terakhir tersebut bertema Sinergitas Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rangka Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

ANTARA FOTO/Yudi Manar/Spt.

(Antara Foto)