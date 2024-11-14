BANDUNG - Petugas melakukan pemeriksaan sebuah bus di pangkalan bus Surya Putra, Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/11/2024).

Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi keselamatan transportasi pariwisata sebagai bagian dari persiapan armada untuk libur Natal dan Tahun Baru 2025, serta langkah antisipasi agar insiden kecelakaan seperti di KM 92 Tol Cipularang tidak terulang.

ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nym.

(Antara Foto)