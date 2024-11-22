...

Pangkogabwilhan II Pimpin Apel Gelar Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 22 November 2024 15:25 WIB
Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairil Lubis kiri mengamati denah rumah sakit lapangan saat apel gelar Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana PRCPB di Ksatrian Marinir Sutedi Senaputra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 22 11 2024 .
Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairil Lubis kiri memeriksa pasukan saat apel gelar Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana PRCPB di Ksatrian Marinir Sutedi Senaputra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 22 11 2024 .
Prajurit marinir mengikuti apel gelar Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana PRCPB di Ksatrian Marinir Sutedi Senaputra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 22 11 2024 .
SURABAYA - Pangkogabwilhan II Marsdya TNI M. Khairil Lubis (kiri) mengamati denah rumah sakit lapangan saat apel gelar Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) di Ksatrian Marinir Sutedi Senaputra, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/11/2024). 
 
Apel gelar pasukan itu sebagai kesiapan prajurit Pasmar 2 Korps Marinir TNI AL yang tergabung dalam Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi. 
 
ANTARA FOTO/Didik Suhartono/Spt.

(Antara Foto)

