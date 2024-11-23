FLORES TIMUR - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi (ketiga kanan) berdialog dengan anak-anak pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Posko Desa Bokang, Titehena, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (23/11/2024).

Kunjungan tersebut bertujuan memberikan pendampingan psikososial bagi perempuan dan anak penyintas erupsi Lewotobi Laki-laki.

ANTARAFOTO/Mega Tokan/nz

(Antara Foto)