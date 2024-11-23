FLORES TIMUR - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi (ketiga kanan) berdialog dengan anak-anak pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Posko Desa Bokang, Titehena, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (23/11/2024).
Kunjungan tersebut bertujuan memberikan pendampingan psikososial bagi perempuan dan anak penyintas erupsi Lewotobi Laki-laki.
ANTARAFOTO/Mega Tokan/nz
(Antara Foto)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow