Menteri PPPA Kunjungi Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur

Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 23 November 2024 16:45 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Choiri Fauzi ketiga kanan berdialog dengan anak-anak pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Posko Desa Bokang, Titehena, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 23 11 2024 .
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Choiri Fauzi ketiga kanan berdialog dengan anak-anak pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Posko Desa Bokang, Titehena, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 23 11 2024 .
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Choiri Fauzi ketiga kanan berdialog dengan anak-anak pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Posko Desa Bokang, Titehena, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 23 11 2024 .
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Choiri Fauzi kedua kanan memasak makanan bersama pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Posko Desa Bokang, Titehena, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 23 11 2024 .
FLORES TIMUR - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi (ketiga kanan) berdialog dengan anak-anak pengungsi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Posko Desa Bokang, Titehena, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (23/11/2024). 
 
Kunjungan tersebut bertujuan memberikan pendampingan psikososial bagi perempuan dan anak penyintas erupsi Lewotobi Laki-laki. 
 
ANTARAFOTO/Mega Tokan/nz

(Antara Foto)

