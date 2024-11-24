...

Ini Wajah Tersangka Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 24 November 2024 16:36 WIB
Petugas provost mengawal tersangka AKP Dadang Iskandar saat konfrensi pers di Mapolda Sumatera Barat, di Padang, Sabtu 23 11 2024 .
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan tengah didampingi Direktur Reskrim Umum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan kiri dan Kabidpropam Polda Sumbar Kombes Pol Hidayat kanan menunjukan barang bukti penembakan polisi di Mapolda Sumatera Barat, di Padang, Sabtu 23 11 2024 .
Polda Sumbar menetapkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka penembakan terhadap Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshari hingga tewas.
Polda Sumbar menetapkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka penembakan terhadap Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshari hingga tewas.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan (tengah) didampingi Direktur Reskrim Umum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan (kiri) dan Kabidpropam Polda Sumbar Kombes Pol Hidayat (kanan) menunjukan barang bukti penembakan polisi di Mapolda Sumatera Barat, di Padang, Sabtu (23/11/2024). Polda Sumbar menetapkan Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar sebagai tersangka penembakan terhadap Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshari hingga tewas. 

(Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO)

