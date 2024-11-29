Mahasiswa menjelaskan cara kerja alat virtual reality (VR) pembelajaran bahasa Jawa digital saat gelar karya inovasi teknologi dan P5 di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/11/2024). Pemerintah Kota Semarang menggelar pameran yang diikuti puluhan pelajar dari jenjang SMP, SMA/SMK, hingga unversitas tersebut untuk memberikan ruang karya inovasi ilmu guna memperkuat karakter pelajar pancasila yang mandiri dan kreatif sehingga dapat bersaing secara global dalam bidang teknologi serta kewirausahaan.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)