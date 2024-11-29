...

Pemerintah Kota Semarang Menggelar Pameran Inovasi Mahasiswa dan Pelajar

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 29 November 2024 13:26 WIB
Mahasiswa menjelaskan cara kerja alat virtual reality VR pembelajaran bahasa Jawa digital saat gelar karya inovasi teknologi dan P5 di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 29 11 2024 .
Mahasiswa menjelaskan cara kerja alat pesawat nirawak drone pengirim pasokan medis darurat pada gelar karya inovasi teknologi dan P5 di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 29 11 2024 .
Siswa menjelaskan cara kerja alat pendeteksi kelembapan tanah otomatis pada gelar karya inovasi teknologi dan P5 di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat 29 11 2024 .
Mahasiswa menjelaskan cara kerja alat virtual reality (VR) pembelajaran bahasa Jawa digital saat gelar karya inovasi teknologi dan P5 di halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/11/2024). Pemerintah Kota Semarang menggelar pameran yang diikuti puluhan pelajar dari jenjang SMP, SMA/SMK, hingga unversitas tersebut untuk memberikan ruang karya inovasi ilmu guna memperkuat karakter pelajar pancasila yang mandiri dan kreatif sehingga dapat bersaing secara global dalam bidang teknologi serta kewirausahaan. 

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

