BMKG Prediksi Cuaca Buruk dan Gelombang Tinggi Terjadi di Selat Sunda

Antara Foto, Jurnalis · Kamis 05 Desember 2024 09:41 WIB
Aktivitas bongkar muat kapal saat terjadi gelombang tinggi tampak di Dermaga Pelabuhan Eksekutif Merak, Kota Cilegon, Banten, Rabu 4 12 2024 .
MERAK - Aktivitas bongkar muat kapal saat terjadi gelombang tinggi tampak di Dermaga Pelabuhan Eksekutif Merak, Kota Cilegon, Banten, Rabu (4/12/2024). 
 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca buruk dan gelombang tinggi hingga 2,5 meter yang melanda wilayah Selat Sunda termasuk sekitar Pelabuhan Merak akan berlangsung hingga 7 Desember 2024 yang dipicu oleh belokan arah angin serta adanya pusat tekanan rendah di barat daya Selat Sunda. 
 
ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/aww.

(Antara Foto)

