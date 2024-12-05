MERAK - Aktivitas bongkar muat kapal saat terjadi gelombang tinggi tampak di Dermaga Pelabuhan Eksekutif Merak, Kota Cilegon, Banten, Rabu (4/12/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca buruk dan gelombang tinggi hingga 2,5 meter yang melanda wilayah Selat Sunda termasuk sekitar Pelabuhan Merak akan berlangsung hingga 7 Desember 2024 yang dipicu oleh belokan arah angin serta adanya pusat tekanan rendah di barat daya Selat Sunda.

ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/aww.

(Antara Foto)