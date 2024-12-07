...

Potret Pencarian Korban Bencana Longsor di Sukabumi

Antara Foto, Jurnalis · Sabtu 07 Desember 2024 18:42 WIB
Sejumlah personel SAR gabungan membawa kantong berisi jenazah korban bencana longsor saat pencarian di Kampung Cisarakan, Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu 7 12 2024 .
Sejumlah personel SAR gabungan membawa kantong berisi jenazah korban bencana longsor saat pencarian di Kampung Cisarakan, Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu 7 12 2024 .
Keluarga korban menangis saat pencarian korban bencana longsor oleh tim SAR gabungan di Kampung Cisarakan, Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu 7 12 2024 .
Personel SAR gabungan melakukan pencarian korban bencana longsor di Kampung Cisarakan, Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu 7 12 2024 .
Personel SAR gabungan melakukan pencarian korban bencana longsor di Kampung Cisarakan, Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu 7 12 2024 .
SUKABUMI - Sejumlah personel SAR gabungan membawa kantong berisi jenazah korban bencana longsor saat pencarian di Kampung Cisarakan, Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (7/12/2024). 
 
Komandan Tim Operasi Basarnas Fajar Laksana Ginting menyatakan musibah tanah longsor yang melanda Kampung Cisarakan RT 22/09, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi pada Rabu (4/12) menyebabkan lima korban jiwa tertimbun longsor, dan kelimanya telah ditemukan.
 
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.

(Antara Foto)

