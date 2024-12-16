...

Presiden Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK

Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 16 Desember 2024 21:17 WIB
Presiden Prabowo Subianto kanan membalas penghormatan sebelum melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Dewas KPK periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 12 2024 .
Rohaniwan mengambil sumpah jabatan jajaran pimpinan dan Dewan Pengawas Dewas KPK periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 12 2024 .
Presiden Prabowo Subianto kanan menyaksikan Setyo Budiyanto kiri menandatangani berita acara pelantikan pimpinan dan Dewan Pengawas Dewas KPK periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 12 2024 .
Presiden Prabowo Subianto kanan menerima penghomatan Setyo Budiyanto kiri sebelum penandatanganan berita acara pelantikan pimpinan dan Dewan Pengawas Dewas KPK periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 12 2024 .
Presiden Prabowo Subianto kedua kanan didanpingi Wapres Gibran Rakabuming Raka kanan menyalami Ketua KPK periode 2024-2029 Setyo Budiyanto kiri usai pelantikan pimpinan dan Dewan Pengawas Dewas KPK periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 12 2024 .
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto (kanan) membalas penghormatan sebelum melantik pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Presiden Prabowo Subianto melantik Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK dan empat Wakil Ketua KPK yakni Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak serta Agus Joko Pramono, juga jajaran Dewan Pengawas KPK yaitu Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

(Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO)

