Suasana sidang pembacaan putusan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015-2022 dengan terdakwa dari kiri ke kanan Helena Lim, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Emil Ermindra, dan MB Gunawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 30 12 2024 .

Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah tahun 2015-2022 Helena Lim berjalan untuk menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 30 12 2024 .

Majelis hakim memvonis Helena Lim dengan pidana penjara lima tahun, denda Rp750 juta dan membayar uang pengganti Rp900 juta, sementara Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Emil Ermindra divonis delapan tahun penjara dan denda Rp750 juta dan MB Gunawan divonis lima setengah tahun penjara dan denda Rp500 juta.

