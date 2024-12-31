JAKARTA - Pekerja menyelesaikan pembuatan panggung hiburan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (30/12/2024). Bertajuk "Semarak Jakarta Mendunia" kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) menjadi titik pusat perayaan Malam Tahun Baru 2025 di Jakarta yang akan dimulai pukul 18.30-00.30 WIB.

Layar videotron sudah mulai terpasang mengelilingi area air mancur Bundaran HI untuk memeriahkan malam pergantian tahun.

Nantinya pada malam pergantian tahun di Bundaran HI, akan digelar pertunjukkan 800 drone, kembang api, 3D projection mapping, synchronize wristband, hingga penampilan musisi papan atas Tanah Air seperti Yura Yunita, RAN, hingga Rahmania Astrini.

Dalam mendukung kelancaran acara tersebut Dirlantas Polda Metro Jaya akan memberlakukan Car Free Night untuk sejumlah ruas jalan pada saat malam pergantian tahun termasuk di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin.

(Aldhi Chandra Setiawan)