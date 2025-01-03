...

Lonjakan Wisatawan Mancanegara Warnai Liburan Awal Tahun

Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 03 Januari 2025 19:51 WIB
Wisatawan mancanegara berjalan menyeberangi ombak saat mengunjungi objek wisata Tanah Lot pada liburan awal tahun 2025 di Tabanan, Bali, Jumat 3 1 2025 .
Wisatawan mancanegara berdiri di atas batu karang saat mengunjungi objek wisata Tanah Lot pada liburan awal tahun 2025 di Tabanan, Bali, Jumat 3 1 2025 .
Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada November 2024 mencapai 1,09 juta orang, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,27 persen dibandingkan dengan November 2023 yang didominasi oleh wisman asal Malaysia, Australia, Singapura, dan Tiongkok.
BALI - Wisatawan mancanegara mengamati pura saat mengunjungi objek wisata Tanah Lot pada liburan awal tahun 2025 di Tabanan, Bali, Jumat (3/1/2025). Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada November 2024 mencapai 1,09 juta orang, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,27 persen dibandingkan dengan November 2023 yang didominasi oleh wisman asal Malaysia, Australia, Singapura, dan Tiongkok. 

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)

