BALI - Wisatawan mancanegara mengamati pura saat mengunjungi objek wisata Tanah Lot pada liburan awal tahun 2025 di Tabanan, Bali, Jumat (3/1/2025). Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada November 2024 mencapai 1,09 juta orang, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,27 persen dibandingkan dengan November 2023 yang didominasi oleh wisman asal Malaysia, Australia, Singapura, dan Tiongkok.

(Nyoman Hendra Wibowo/Antara Foto)