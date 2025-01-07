BEKASI - Sejumlah anggota polisi berjaga saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalukan penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jalan Asri 7, Taman Villa Kartini, Bekasi Timur, Selasa (7/1/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman, sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalan Asri 7, Taman Villa Kartini, Bekasi Timur. Adapun dengan adanya penggeledahan itu, belasan polisi melakukan penjagaan di depan rumah Hasto.

Pantau MNC Portal Indonesia di lokasi, nampak setidaknya ada 11 polisi ditambah satgas PDIP yang berjaga di depan rumah Hasto. Hingga pukul 15.20 WIB penyidik masih melakukan penggeledahan di rumah Hasto.

Bedasarkan informasi yang yang didapat bahwa tim penyelidik melakukan penggeledahan sekitar pukul 14.45 WIB.

Sebelumnya, kabar penggeledahan rumah Hasto dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto. Dari informasi yang dihimpun, penyidik lembaga antirasuah melakukan penggeledahan di rumah Hasto yang berada di wilayah Bekasi.

(Aldhi Chandra Setiawan)