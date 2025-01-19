...

Upacara Serah Terima Pemakaman Briptu Iqbal Anwar Arif, Korban Penembakan KKB di Papua

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 19 Januari 2025 12:25 WIB
Sejumlah anggota Brimob Polri membawa keranda almarhum Briptu Iqbal Anwar Arif saat upacara serah terima untuk pemakaman di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 19 1 2025 .
Juraida Siregar kanan ibu dari almarhum Briptu Iqbal Anwar Arif berdoa saat keranda jenazah akan dibawa untuk pemakaman di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 19 1 2025 .
Sejumlah anggota Brimob Polri membawa keranda almarhum Briptu Iqbal Anwar Arif saat upacara serah terima untuk pemakaman di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 19 1 2025 .
Almarhum Briptu Iqbal Anwar Arif bertugas dalam Satgas Damai Cartenz 2025 gugur menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata KKB saat berpatroli rutin di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada 17 1 dan akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia Polri Cikeas.
A A A
BEKASI - Sejumlah anggota Brimob Polri membawa keranda almarhum Briptu Iqbal Anwar Arif saat upacara serah terima untuk pemakaman di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (19/1/2025). Almarhum Briptu Iqbal Anwar Arif bertugas dalam Satgas Damai Cartenz 2025 gugur menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat berpatroli rutin di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada (17/1) dan akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia Polri Cikeas. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

Suasana GBK Tanpa Fotografer Komersial Setelah Kasus Teguran Viral

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

FLOII Expo 2025 Resmi Dibuka, Pameran Tanaman Hias Terbesar di Indonesia Hadir di ICE BSD

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Ribuan Ide Inovatif Lahir dari Sobat Competition 2025

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

Mediasi Buntu, Sengketa Ijazah Jokowi Berlanjut ke Sidang KI Pusat

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

BRIN Temukan Kandungan Mikroplastik Tinggi dalam Air Hujan Jakarta

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Aksi Kamisan Soroti Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pedagang Pasar Barito Masih Bertahan Meski Dapat SP-3 dari Pemprov DKI

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Pelatihan Merangkai Bunga Warnai Festival Hortikultura 2025 di Rawa Belong

Cari Berita Lain Di Sini