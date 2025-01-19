BEKASI - Sejumlah anggota Brimob Polri membawa keranda almarhum Briptu Iqbal Anwar Arif saat upacara serah terima untuk pemakaman di Jakasetia, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (19/1/2025). Almarhum Briptu Iqbal Anwar Arif bertugas dalam Satgas Damai Cartenz 2025 gugur menjadi korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat berpatroli rutin di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada (17/1) dan akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia Polri Cikeas. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)