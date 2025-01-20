...

Perahu Eretan Jadi Andalan Warga Serang Menyebrangi Sungai Ciujung Tanpa Jembatan

Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto, Jurnalis · Senin 20 Januari 2025 21:37 WIB
Pengendara sepeda motor antre menaiki perahu eretan menyeberangi Sungai Ciujung di Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Senin 20 1 2025 .
Pengendara sepeda motor antre menaiki perahu eretan menyeberangi Sungai Ciujung di Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Senin 20 1 2025 .
Pengendara sepeda motor antre menaiki perahu eretan menyeberangi Sungai Ciujung di Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Senin 20 1 2025 .
SERANG - Pengendara sepeda motor antre menaiki perahu eretan menyeberangi Sungai Ciujung di Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Senin (20/1/2025). Warga setempat terpaksa menggunakan perahu eretan bertarif Rp2.000 itu sebagai moda penyeberangan untuk melintasi Sungai Ciujung guna mempersingkat jarak tempuh karena tidak adanya akses jembatan penyeberangan di wilayah tersebut. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa.

(Muhammad Bagus Khoirunas/Antara Foto)

