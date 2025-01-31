KUDUS - Warga menaiki perahu melintasi jalan yang tergenang banjir di Dukuh Karangturi, Desa Setrokalangan, Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (31/1/2025). Menurut warga setempat, akses jalan utama sepanjang sekitar satu kilometer tersebut terendam banjir akibat meluapnya Sungai Wulan sejak Kamis (23/1/2025), dan sebanyak seribuan warga dari 450 KK terisolasi sehingga harus menggunakan perahu hingga menerobos banjir untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/foc.

(Yusuf Nugroho/Antara Foto)