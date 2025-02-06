...

Proyek Stasiun Tanah Abang Baru Dikebut, Siap Beroperasi Sebelum Ramadan

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 06 Februari 2025 07:39 WIB
Aktivitas para pekerja menyelesaikan proyek pengembangan Stasiun Tanah Abang Baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis 6 2 2025 .
Stasiun baru dengan luas utama 12 ribu meter persegi, dengan bangunan dua lantai itu terus dikebut dan direncanakan akan beroperasi sebelum Ramadan. Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan Stasiun Tanah Abang sebagai pusat Transit Oriented Development TOD yang mampu melayani 80.000 penumpang yang keluar masuk setiap harinya.
JAKARTA - Aktivitas para pekerja menyelesaikan proyek pengembangan Stasiun Tanah Abang Baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). Stasiun baru dengan luas utama 12 ribu meter persegi, dengan bangunan dua lantai itu terus dikebut dan direncanakan akan beroperasi sebelum Ramadan. Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan Stasiun Tanah Abang sebagai pusat Transit Oriented Development (TOD) yang mampu melayani 80.000 penumpang yang keluar masuk setiap harinya. 

(Arif Julianto/okezone)

