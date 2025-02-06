JAKARTA - (kiri-kanan) President Director PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka, Managing Director Insurance Business Group & President Director MNC Life Risye Dillianti, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali I Nyoman Sudharma, Direktur Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali Made Lestara Widiatmika berfoto bersama usai melakukan penandatangan kerja sama di Lobby MNC Bank Tower, Jakarta, Kamis (6/2/2025). MNC Life Assurance, anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank BPD Bali) dalam penyediaan produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK) bagi nasabah kredit Bank BPD Bali.

Kolaborasi dengan Bank BPD Bali merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan MNC Life dalam memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Melalui produk Asuransi Jiwa Kredit ini, kami memastikan nasabah Bank BPD Bali mendapatkan ketenangan dan keamanan finansial di masa depan.

(Aziz Indra)