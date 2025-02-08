JAKARTA - Aksi dua atlet wushu pada Festival Cap Go Meh SCBD di kawasan SCBD, Jakarta, Sabtu (8/2/2025). Festival Cap Go Meh digelar sebagai puncak perayaan Tahun Baru Imlek Ular Kayu 2576 sekaligus melestarikan akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia.

Selain Barongsai, Festival Cap Go Meh juga menghadirkan berbagai pertunjukan budaya lainnya, seperti Wayang Potehi seni teater boneka khas Tionghoa serta parade Liong, naga panjang yang meliuk-liuk.

(Arif Julianto/okezone)