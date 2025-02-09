...

Resmi Jadi WNI, Ole Romeny Cium Merah Putih di London

MPI, Jurnalis · Minggu 09 Februari 2025 10:23 WIB
LONDON - Pesepak bola Ole Romeny resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) setelah melakukan sumpah setia di London, Inggris pada hari Sabtu (8/2/2025).
 
London dipilih menjadi lokasi pengambilan sumpah, karena Olen Romeny kini masih aktif bermain bersama klubnya, Oxford United. Usai ucap sumpah, dirinya mencium bendera Merah Putih.
 
Ole Romeny diharapkan mampu meningkatkan daya gedor Timnas Indonesia yang kini dibawah pelatih Patrick Kluivert.
 
Setelah resmi menjadi WNI, Ole Romeny diharapkan bisa membela Timnas Indonesia dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Perjalanan skuad Garuda akan berlanjut pada Maret 2025 dengan melawan Australia (20/3) dan Bahrain (25/3).

(MPI)

