JAKARTA - Petugas memeriksa kesehatan warga pada pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (10/2/2025). Pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berulang tahun dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan, melakukan deteksi dini berbagai penyakit, serta menekan angka kecacatan dan kematian akibat kondisi medis yang tidak terdeteksi sejak awal.

(Arif Julianto/okezone)