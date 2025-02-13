Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo kiri dan Wamenpora Taufik Hidayat kanan memberikan penjelasan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI terkait efisiensi anggaran di Jakarta, Kamis 13 2 2025 .

Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora memangkas anggaran sebesar Rp1,29 triliun untuk penyelenggaraan program kerja pada tahun 2025 sebagai imbas dari kebijakan efisiensi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

