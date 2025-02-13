...

Menpora dan Komisi X DPR Bahas Pemangkasan Anggaran Rp1,29 Triliun untuk 2025

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 13 Februari 2025 21:20 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo kiri dan Wamenpora Taufik Hidayat kanan memberikan penjelasan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI terkait efisiensi anggaran di Jakarta, Kamis 13 2 2025 .
Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora memangkas anggaran sebesar Rp1,29 triliun untuk penyelenggaraan program kerja pada tahun 2025 sebagai imbas dari kebijakan efisiensi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo kiri dan Wamenpora Taufik Hidayat kanan memberikan penjelasan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI terkait efisiensi anggaran di Jakarta, Kamis 13 2 2025 .
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo kiri dan Wamenpora Taufik Hidayat kanan memberikan penjelasan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI terkait efisiensi anggaran di Jakarta, Kamis 13 2 2025 .
Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora memangkas anggaran sebesar Rp1,29 triliun untuk penyelenggaraan program kerja pada tahun 2025 sebagai imbas dari kebijakan efisiensi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
A A A
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (kiri) dan Wamenpora Taufik Hidayat (kanan) memberikan penjelasan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI terkait efisiensi anggaran di Jakarta, Kamis (13/2/2025). Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memangkas anggaran sebesar Rp1,29 triliun untuk penyelenggaraan program kerja pada tahun 2025 sebagai imbas dari kebijakan efisiensi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Cari Berita Lain Di Sini