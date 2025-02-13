JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (kiri) dan Wamenpora Taufik Hidayat (kanan) memberikan penjelasan saat rapat kerja bersama Komisi X DPR RI terkait efisiensi anggaran di Jakarta, Kamis (13/2/2025). Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memangkas anggaran sebesar Rp1,29 triliun untuk penyelenggaraan program kerja pada tahun 2025 sebagai imbas dari kebijakan efisiensi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
(Arif Julianto/okezone)
