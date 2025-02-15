...

Ratusan Warga Semarang Meriahkan Kirab Budaya dan Sadranan Sendang Gede Pucung

Ahmad Antoni, Jurnalis · Sabtu 15 Februari 2025 10:01 WIB
Ratusan warga antusias mengikuti Kirab Budaya dan Sadranan Sendang Gede Pucung, Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jumat 14 2 2025 .
Tradisi diawali dengan kirab budaya menuju sendang mata air yang diikuti anak-anak, remaja hingga orang tua. Tradisi turun temurun ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.
Ratusan warga antusias mengikuti Kirab Budaya dan Sadranan Sendang Gede Pucung, Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jumat 14 2 2025 .
Tradisi diawali dengan kirab budaya menuju sendang mata air yang diikuti anak-anak, remaja hingga orang tua. Tradisi turun temurun ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.
Ratusan warga antusias mengikuti Kirab Budaya dan Sadranan Sendang Gede Pucung, Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jumat 14 2 2025 .
Tradisi diawali dengan kirab budaya menuju sendang mata air yang diikuti anak-anak, remaja hingga orang tua. Tradisi turun temurun ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.
A A A
SEMARANG - Ratusan warga antusias mengikuti Kirab Budaya dan Sadranan Sendang Gede Pucung, Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jumat (14/2/2025). Tradisi diawali dengan kirab budaya menuju sendang (mata air) yang diikuti anak-anak, remaja hingga orang tua. Tradisi turun temurun ini digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan.
 
Usai kirab dilanjutkan dengan saling siram membersihkan sendang, menyembelih ayam  kemudian memasaknya dengan cara dibakar, dan diakhiri makan bersama di area lokasi sendang. Tradisi penyembelihan sebanyak 100 ekor ayam, menguras dan membersihkan sendang ini dilakukan dua pekan menjelang Ramadhan pada Jumat Pahing berdasarkan penanggalan Jawa sebagai simbol pembersihan diri sebelum datangnya bulan suci Ramadhan sekaligus melestarikan budaya leluhur.
 
Sunarmin, tokoh masyarakat Pudakpayung menjelaskan bahwa tradisi sadranan sendang sebagai rasa ungkapan rasa syukur. Karena selama ini Sedang Gede Pucung menjadi sumber kehidupan warga setempat. “Ungkapan rasa syukur kami diwujudkan dengan membersihkan sendang. Sebab sumber mata air ini menjadi urat nadi yang memenuhi kebutuhan masyarakat baik untuk konsumsi maupun pertanian,” ujarnya.

(Ahmad Antoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini