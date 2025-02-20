JAKARTA - Sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Aksi ini diawali pada 17 Februari 2025 yang mengungkapkan 13 tuntutan utama, termasuk isu pendidikan, ekonomi, dan hukum.

Isu utama yang disoroti adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap merugikan masyarakat kecil dan kurangnya transparansi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara (Sesneg), Prasetyo Hadi menemui langsung massa aksi dan mendengarkan semua tuntutan dari atas mobil komando.

(Aldhi Chandra Setiawan)