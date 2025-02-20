...

Mahasiswa Kembali Gelar Aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 20 Februari 2025 22:15 WIB
Sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 20 2 2025 .
Sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 20 2 2025 .
Sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 20 2 2025 .
Sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 20 2 2025 .
Sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 20 2 2025 .
A A A
JAKARTA - Sejumlah mahasiswa kembali menggelar aksi demo Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
 
Aksi ini diawali pada 17 Februari 2025  yang mengungkapkan 13 tuntutan utama, termasuk isu pendidikan, ekonomi, dan hukum.
 
Isu utama yang disoroti adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap merugikan masyarakat kecil dan kurangnya transparansi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 
Menteri Sekretaris Negara (Sesneg), Prasetyo Hadi menemui langsung massa aksi dan mendengarkan semua tuntutan dari atas mobil komando.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadiri Raker Komisi XI DPR Bahas Proyeksi Ekonomi

Menkeu Purbaya Hadiri Raker Komisi XI DPR Bahas Proyeksi Ekonomi

Panggung Inklusif Disability Awareness 2025 Hadirkan Kreativitas Anak Disabilitas

Panggung Inklusif Disability Awareness 2025 Hadirkan Kreativitas Anak Disabilitas

Suami Ira Puspadewi Kunjungi Rutan KPK Jelang Pembebasan

Suami Ira Puspadewi Kunjungi Rutan KPK Jelang Pembebasan

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Sajikan Ragam Kuliner Nusantara

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Sajikan Ragam Kuliner Nusantara

Kadin Umumkan Jadwal Rapimnas 1 - 2 Desember

Kadin Umumkan Jadwal Rapimnas 1 - 2 Desember

MA Tegaskan Putusan Kasus Mario Dandy Tetap Berlaku

MA Tegaskan Putusan Kasus Mario Dandy Tetap Berlaku

Langkah Strategis Dorong Penguatan Pasar Modal

Langkah Strategis Dorong Penguatan Pasar Modal

Enam Pameran Besar Digelar Bersamaan dalam Homelife Indonesia Series 2025

Enam Pameran Besar Digelar Bersamaan dalam Homelife Indonesia Series 2025

Cari Berita Lain Di Sini