Aksi Indonesia Gelap di Jakarta: Demonstrasi Memanas hingga Malam

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 22 Februari 2025 05:00 WIB
Aksi yang dilakukan ratusan demonstran ini menuntut menolak RUU TNI, RUU Polri, pengesahan tatib DPR, hingga RUU Kejaksaan. Lalu, massa aksi juga menuntut evaluasi kebijakan efisiensi anggaran, kabinet gemuk Presiden Prabowo, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Aksi dilakukan hingga malam hari dan diakhiri dengan melakukan pembakaran barrier plastik didepan barikade polisi.
Aksi yang dilakukan ratusan demonstran ini menuntut menolak RUU TNI, RUU Polri, pengesahan tatib DPR, hingga RUU Kejaksaan. Lalu, massa aksi juga menuntut evaluasi kebijakan efisiensi anggaran, kabinet gemuk Presiden Prabowo, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Aksi dilakukan hingga malam hari dan diakhiri dengan melakukan pembakaran barrier plastik didepan barikade polisi.
JAKARTA - Pengunjuk rasa dari berbagai elemen melakukan aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025). Aksi yang dilakukan ratusan demonstran ini menuntut menolak RUU TNI, RUU Polri, pengesahan tatib DPR, hingga RUU Kejaksaan. Lalu, massa aksi juga menuntut evaluasi kebijakan efisiensi anggaran, kabinet gemuk Presiden Prabowo, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Aksi dilakukan hingga malam hari dan diakhiri dengan melakukan pembakaran barrier plastik didepan barikade polisi. 

(Arif Julianto/okezone)

