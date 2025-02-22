Pengunjuk rasa dari berbagai elemen melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 21 2 2025 .

Pengunjuk rasa melakukan pelemparan batu kepada pasukan polisi yang melakukan pengamanan demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 21 2 2025 .

Aksi yang dilakukan ratusan demonstran ini menuntut menolak RUU TNI, RUU Polri, pengesahan tatib DPR, hingga RUU Kejaksaan. Lalu, massa aksi juga menuntut evaluasi kebijakan efisiensi anggaran, kabinet gemuk Presiden Prabowo, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Aksi dilakukan hingga malam hari dan diakhiri dengan melakukan pembakaran barrier plastik didepan barikade polisi.

Pengunjuk rasa dari berbagai elemen melakukan aksi Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat 21 2 2025 .

