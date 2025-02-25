JAKARTA - Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa (tengah), SEVP Wealth Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Steven Suryana (kiri), Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti berfoto bersama disela acara Okezone Gandeng MNC Insurance Business Group Gelar Seminar : Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z yg diselenggarakan di auditorium iHub Kebon Sirih Jakarta, Selasa ( 25/02/2025.). MNC Insurance Business Group sebagai salah satu grup perusahaan asuransi terkemuka di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: bekerja sama dengan Okezone menggelar seminar bertema Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z pada 25 Februari 2025.

Dihadiri oleh para panelis profesional dalam bidangnya, s eminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan praktis bagi generasi muda da lam mengelola keuangan pribadi mereka. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi, Gen Z diharapkan memiliki kemampuan lebih dalam merencanakan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

(Aziz Indra)