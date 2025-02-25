...

Okezone Gandeng MNC Insurance Business Group Gelar Seminar: Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z

Aziz Indra, Jurnalis · Selasa 25 Februari 2025 21:41 WIB
Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa tengah , SEVP Wealth Management PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI Steven Suryana kiri , Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti berfoto bersama disela acara Okezone Gandeng MNC Insurance Business Group Gelar Seminar : Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z yg diselenggarakan di auditorium iHub Kebon Sirih Jakarta, Selasa 25 02 2025. .
Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution menyerahkan cinderamata kepada Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa disela acara Okezone Gandeng MNC Insurance Business Group Gelar Seminar : Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z yg diselenggarakan di auditorium iHub Kebon Sirih Jakarta, Selasa 25 02 2025. .
Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa tengah , SEVP Wealth Management PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI Steven Suryana kiri , Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti berfoto bersama disela acara Okezone Gandeng MNC Insurance Business Group Gelar Seminar : Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z yg diselenggarakan di auditorium iHub Kebon Sirih Jakarta, Selasa 25 02 2025. .
Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa, SEVP Wealth Management PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI Steven Suryana dan Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti berfoto bersama mahasiswa dan peserta disela acara Okezone Gandeng MNC Insurance Business Group Gelar Seminar : Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z yg diselenggarakan di auditorium iHub Kebon Sirih Jakarta, Selasa 25 02 2025. .
Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution saat memberikan sambutan pada acara Okezone Gandeng MNC Insurance Business Group Gelar Seminar : Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z yg diselenggarakan di auditorium iHub Kebon Sirih Jakarta, Selasa 25 02 2025. .
Dihadiri oleh para panelis profesional dalam bidangnya, s eminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan praktis bagi generasi muda da lam mengelola keuangan pribadi mereka. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi, Gen Z diharapkan memiliki kemampuan lebih dalam merencanakan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
MNC Insurance Business Group sebagai salah satu grup perusahaan asuransi terkemuka di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk IDX: bekerja sama dengan Okezone menggelar seminar bertema Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z pada 25 Februari 2025.
A A A
 
JAKARTA - Pemimpin Redaksi Okezone.com M Budi Santosa (tengah), SEVP Wealth Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Steven Suryana (kiri), Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Risye Dillianti berfoto bersama disela acara Okezone Gandeng MNC Insurance Business Group Gelar Seminar : Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z yg diselenggarakan di auditorium iHub Kebon Sirih Jakarta, Selasa ( 25/02/2025.). MNC Insurance Business Group sebagai salah satu grup perusahaan asuransi terkemuka di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: bekerja sama dengan Okezone menggelar seminar bertema Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z pada 25 Februari 2025.
 
Dihadiri oleh para panelis profesional dalam bidangnya, s eminar ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan praktis bagi generasi muda da lam mengelola keuangan pribadi mereka. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi, Gen Z diharapkan memiliki kemampuan lebih dalam merencanakan keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Cari Berita Lain Di Sini