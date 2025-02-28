Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo didamping Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan Pelakat kepada Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman tengah usai menjadi pembicara MNC Forum LXXVIII 78th dengan tema Partisipasi UMKM Dalam Membangun Ekonomi Indonesia yg diselenggarakan di iNews Tower Jakarta, Kamis 27 02 2025 .

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman saat memberikan sambutan pada acara MNC Forum LXXVIII 78th dengan tema Partisipasi UMKM Dalam Membangun Ekonomi Indonesia yg diselenggarakan di iNews Tower Jakarta, Kamis 27 02 2025 .

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman saat memberikan sambutan pada acara MNC Forum LXXVIII 78th dengan tema Partisipasi UMKM Dalam Membangun Ekonomi Indonesia yg diselenggarakan di iNews Tower Jakarta, Kamis 27 02 2025 .

Dalam acara ini, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM . Senada, Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Maman menyampaikan kontribusi UMKM sangat besar ada masa-masa sulit, misalnya krisis moneter di tahun 1998 dan juga pandemi Covid-19. dengan pendekatan corporate business responsibility,

Dalam acara ini, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM . Senada, Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Maman menyampaikan kontribusi UMKM sangat besar ada masa-masa sulit, misalnya krisis moneter di tahun 1998 dan juga pandemi Covid-19. dengan pendekatan corporate business responsibility,

Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan pada acara MNC Forum LXXVIII 78th dengan tema Partisipasi UMKM Dalam Membangun Ekonomi Indonesia yg diselenggarakan di iNews Tower Jakarta, Kamis 27 02 2025 .