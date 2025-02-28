...

Gelar MNC Forum ke-78, Hary Tanoe Tekankan Pentingnya UMKM untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Aziz Indra, Jurnalis · Jum'at 28 Februari 2025 11:51 WIB
JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo didamping Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo menyerahkan Pelakat kepada  Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman (tengah) usai menjadi pembicara MNC Forum LXXVIII (78th) dengan tema Partisipasi UMKM Dalam Membangun Ekonomi Indonesia yg diselenggarakan di iNews Tower Jakarta, Kamis ( 27/02/2025). Dalam acara ini, Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Senada, Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Maman menyampaikan kontribusi UMKM sangat besar ada masa-masa sulit, misalnya krisis moneter di tahun 1998 dan juga pandemi Covid-19. dengan pendekatan corporate business responsibility, UMKM memiliki keterikatan bisnis yang berkelanjutan. Dengan UMKM terikat di dalam kemitraan dan pendekatan bisnis, maka akan tercipta profesionalisme di tubuh UMKM.

(Aziz Indra)

