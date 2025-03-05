...

Pasca Banjir, Petugas Gabungan dan Warga Rawajati Bahu-Membahu Bersihkan Lumpur

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 05 Maret 2025 20:58 WIB
Personel dari Dinas Penanggulan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi DK Jakarta menyemprotkan air untuk membersihkan endapan sisa lumpur di Pemukiman warga di Kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta, Rabu 5 3 2025 .
Ratusan personel dari unsur Gulkarmat, PPSU, dan Sudin Sumber Daya Air serta Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Jakarta dikerahkan untuk membantu warga membersihkan permukiman pasca banjir yang terjadi pada Selasa 4 3 2025 .
Personel dari Dinas Penanggulan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Provinsi DK Jakarta menyemprotkan air untuk membersihkan endapan sisa lumpur di Pemukiman warga di Kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta, Rabu 5 3 2025 .
Pembersihan yang dimulai sejak Rabu 5 3 2025 pagi tersebut menggunakan satu ekskavator kecil dan pompa penyemprot air untuk membersihkan sedimen lumpur dan tanah. Bersama warga, mereka bahu-membahu menyikat sekaligus menyapu serta membersihkan rumah dari sisa material banjir. Petugas juga mengerahkan beberapa unit truk untuk mengangkut sampah sisa banjir.
Ratusan personel dari unsur Gulkarmat, PPSU, dan Sudin Sumber Daya Air serta Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Jakarta dikerahkan untuk membantu warga membersihkan permukiman pasca banjir yang terjadi pada Selasa 4 3 2025 .
A A A

JAKARTA - Personel dari Dinas Penanggulan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DK Jakarta menyemprotkan air untuk membersihkan endapan sisa lumpur di Pemukiman warga di Kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Ratusan personel dari unsur Gulkarmat, PPSU, dan Sudin Sumber Daya Air serta Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Jakarta dikerahkan untuk membantu warga membersihkan permukiman pasca banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025). Pembersihan yang dimulai sejak Rabu (5/3/2025) pagi tersebut menggunakan satu ekskavator kecil dan pompa penyemprot air untuk membersihkan sedimen lumpur dan tanah. Bersama warga, mereka bahu-membahu menyikat sekaligus menyapu serta membersihkan rumah dari sisa material banjir. Petugas juga mengerahkan beberapa unit truk untuk mengangkut sampah sisa banjir.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini