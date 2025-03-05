JAKARTA - Personel dari Dinas Penanggulan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DK Jakarta menyemprotkan air untuk membersihkan endapan sisa lumpur di Pemukiman warga di Kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Ratusan personel dari unsur Gulkarmat, PPSU, dan Sudin Sumber Daya Air serta Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Jakarta dikerahkan untuk membantu warga membersihkan permukiman pasca banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025). Pembersihan yang dimulai sejak Rabu (5/3/2025) pagi tersebut menggunakan satu ekskavator kecil dan pompa penyemprot air untuk membersihkan sedimen lumpur dan tanah. Bersama warga, mereka bahu-membahu menyikat sekaligus menyapu serta membersihkan rumah dari sisa material banjir. Petugas juga mengerahkan beberapa unit truk untuk mengangkut sampah sisa banjir.

(Arif Julianto/okezone)